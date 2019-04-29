Турция и США провели совместные учения в Черном море

Новости мира: В Черном море прошли совместные учения с участием военных кораблей Турции и США.

Турецкие и американские военные корабли провели совместные учения в Черном море. Об этом сообщает минобороны Турции.

"Эсминец 6-го флота США USS ROSS, военные корабли ВМС Турции: нефтетанкер TCG YB.KUDRET GÜNGÖR, фрегат TCG TURGUTREIS и морской патрульный самолет P-235 провели учения в Черном море", - говорится в сообщении.

TCG YB.KUDRET GÜNGÖR Oil Carrier, TCG TURGUTREİS Frigate and P-235 Maritime Patrol Aircraft conducted drills and replenishment together with USS ROSS Destroyer of the US 6th Fleet in the Black Sea. pic.twitter.com/xewqNyfvNW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 28 апреля 2019 г.

Как известно, в начале апреля в Черном море было зафиксированоодновременное пребывание шести фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2). Эксперты назвали такое многочисленное присутствие беспрецедентным фактом. Эсминец ВМС США USS Ross DDG71вошел в акваторию Черного моря в середине апреля.

Ранее сообщалось, что посол Канады в Украине Роман Ващук советует Украине активнее взаимодействовать с Румынией, Болгарией и Турцией для усиления присутствия НАТО в Черном море. Канада проявляет больший интерес к присутствию ее кораблей из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в регионе Черного моря.