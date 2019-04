Турция и США провели совместные учения в Черном море

Турецкие и американские военные корабли провели совместные учения в Черном море. Об этом сообщает минобороны Турции.

"Эсминец 6-го флота США USS ROSS, военные корабли ВМС Турции: нефтетанкер TCG YB.KUDRET GÜNGÖR, фрегат TCG TURGUTREIS и морской патрульный самолет P-235 провели учения в Черном море", - говорится в сообщении.

TCG YB.KUDRET GÜNGÖR Oil Carrier, TCG TURGUTREİS Frigate and P-235 Maritime Patrol Aircraft conducted drills and replenishment together with USS ROSS Destroyer of the US 6th Fleet in the Black Sea. pic.twitter.com/xewqNyfvNW

