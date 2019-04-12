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Посол Канады о кораблях НАТО в Черном мрое: Вы увидите больше визитов в будущем

Посол Канады о кораблях НАТО в Черном мрое: Вы увидите больше визитов в будущем
14:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Посол Канады советует Украине активнее взаимодействовать с Румынией, Болгарией и Турцией для усиления присутствия НАТО в Черном море.

Посол Канады в Украине Роман Ващук советует Украине активнее взаимодействовать с Румынией, Болгарией и Турцией для усиления присутствия НАТО в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ващук сказал во время выступления на 12-м Киевском форуме по безопасности.

Он отметил, что Канада проявляет больший интерес к присутствию ее кораблей из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в регионе Черного моря. "Я думаю, что вы увидите больше визитов в будущем", - заявил Ващук.

Также посол Канады подчеркнул важность объединения систем связи украинской береговой охраны и НАТО в морских просторах. "Я думаю, это все еще находится на начальных стадиях, но существуют проекты, которые занимаются этим", - заявил Ващук.

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"Однако мое предложение по стратегической политике для Украины заключается в том, чтобы непосредственно взаимодействовать с черноморскими странами НАТО - Румынией, Болгарией и Турцией, с целью обеспечения совместного регионального понимания, какое значение для НАТО имеет эта часть морских пространств", - сказал Ващук.

По словам посла, Украине важно развивать собственные убедительные аргументы для этих стран, чтобы в результате усилить присутствие Альянса в Черном море.

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Все по теме:

Румыния, Турция, Болгария, НАТО, Канада, Черное море, Роман Ващук.
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