Скачать
Четверг, 11.04.2019
Глава МИД Климкин о резолюции ПАСЕ: И здесь Россия просчиталась
Глава МИД Климкин о резолюции ПАСЕ: И здесь Россия просчиталась
Украинцы активно меняют место голосования: более 100 тыс за 3 дня
Украинцы активно меняют место голосования: более 100 тыс за 3 дня
Плей-офф Суперлиги: Днепр дома разгромил Химик
Днепр дома разгромил Химик
"Сойти с ума": Тина Кароль покорила поклонников откровенным нарядом
"Сойти с ума": Тина Кароль покорила поклонников откровенным нарядом

Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина

Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина
20:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Бывший посол США в Украине - о пути Украины в НАТО благодаря Владимиру Путину и выборах между двумя кандидатами в президенты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин своими действиями подтолкнул Украину к Североатлантическому альянсу, считает экс-посол США в Украине, научный сотрудник Center for International Security and Cooperation, Stanford University, Стивен Пайфер.

"Очевидно, что Украина должна благодарить господина Путина за то, что, возможно, это (приближение Украины к НАТО – ред.) является результатом его просчетов, его политики в отношении Украины в последние пять лет. Очевидно, что он подтолкнул Украину ближе к Европе", - сказал С.Пайфер на Киевском форуме безопасности в четверг.

Он также обратил внимание на необходимость проведения дебатов между двумя кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Я надеюсь, что в оставшиеся дни до выборов дебаты все-таки пройдут. Они будут полезны для двух кандидатов, будут полезны для их электората, их избирателей, чтобы они увидели позиции обоих кандидатов", - отметил С.Пайфер.

В РФ возмущены планами Порошенко/Зеленского встретиться главами стран ЕС

По его словам, избиратели знают, что делал президент П.Порошенко, однако не знают В.Зеленского как политика.

"Это будет возможность и для господина Зеленского громко заявить о своей позиции, если мы ожидаем, что он может стать следующим президентом", - сказал С.Пайфер.

Украинский народ и США ожидают, что волеизъявление 21 апреля пройдет мирно и конкурентно - как и во время первого тура президентских выборов, сообщила посол США в Украине Мари Йованович.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, РФ, Владимир Путин, Стивен Пайфер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
03 Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
04 Катя Осадчая подтвердила свою беременность
05 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
Тимошенко готова помочь Порошенко или Зеленскому
Тимошенко готова помочь Порошенко или Зеленскому
&quot;Обе такие красавицы&quot;: Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
"Обе такие красавицы": Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь