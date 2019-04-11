Экс-посол США: Украина должна благодарить господина Путина

Новости Украины: Бывший посол США в Украине - о пути Украины в НАТО благодаря Владимиру Путину и выборах между двумя кандидатами в президенты.

Президент Российской Федерации Владимир Путин своими действиями подтолкнул Украину к Североатлантическому альянсу, считает экс-посол США в Украине, научный сотрудник Center for International Security and Cooperation, Stanford University, Стивен Пайфер.

"Очевидно, что Украина должна благодарить господина Путина за то, что, возможно, это (приближение Украины к НАТО – ред.) является результатом его просчетов, его политики в отношении Украины в последние пять лет. Очевидно, что он подтолкнул Украину ближе к Европе", - сказал С.Пайфер на Киевском форуме безопасности в четверг.

Он также обратил внимание на необходимость проведения дебатов между двумя кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Я надеюсь, что в оставшиеся дни до выборов дебаты все-таки пройдут. Они будут полезны для двух кандидатов, будут полезны для их электората, их избирателей, чтобы они увидели позиции обоих кандидатов", - отметил С.Пайфер.

По его словам, избиратели знают, что делал президент П.Порошенко, однако не знают В.Зеленского как политика.

"Это будет возможность и для господина Зеленского громко заявить о своей позиции, если мы ожидаем, что он может стать следующим президентом", - сказал С.Пайфер.

Украинский народ и США ожидают, что волеизъявление 21 апреля пройдет мирно и конкурентно - как и во время первого тура президентских выборов, сообщила посол США в Украине Мари Йованович.