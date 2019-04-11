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В РФ возмущены планами Порошенко/Зеленского встретиться главами стран ЕС

В РФ возмущены планами Порошенко/Зеленского встретиться главами стран ЕС
18:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В российском МИДе считают "вмешательством" Запада в избирательный процесс намерение кандидатов в президенты Украины встретиться с главами стран Евросоюза.

В МИД РФ заявили, что намерение кандидатов в президенты Украины встретиться с главами стран Европейского Союза является «вмешательством» Запада в избирательный процесс.

Как передает корреспондент в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Вы серьезно? Вы что, только сейчас увидели вмешательство западных стран в дела Украины? Мы об этом много лет говорим. Это слышится абсурдно», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, министры иностранных дел Франции участвовали в акциях протеста и в агитации «непосредственно, когда ситуация была накалена до предела, причем делали это дважды в истории Украины - первый Майдан и второй Майдан».

По мнению Захаровой, Франция «растоптала суверенитет Украины, и топтала его и уничтожала его на протяжении нескольких лет», поэтому на ситуацию вмешательства надо смотреть не с точки зрения выборов 2019 года, а вспоминать всю историю.

«Нужно проанализировать вовлеченность западных стран в электоральные процессы в Украине на протяжении последнего десятилетия: как агитировали, как финансировали, как поддерживали, как лично участвовали в протестных движениях», - сказала Захарова.

Она добавила, что в протесты «желтых жилетов» во Франции не вмешиваются министры иностранных дел других стран и не сподвигают на «захват Елисейского дворца или требования смены власти».

Как заявила Захарова, американские спецслужбы занимали «целый этаж» в органах власти в Украине.

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Она призвала граждан США приезжать в оккупированный Россией Крым, несмотря на предупреждения американского Госдепартамента. «Такое впечатление, что власти США хотят максимально отгородить своих граждан от общения с гражданами России, для чего теперь используется тезис об опасности поездок в Россию. Мы, наоборот, всегда рады гостям из США, мы с удовольствием ждём их, в том числе в Крыму. Приезжайте, все покажем, ничего не скроем. Поэтому не слушайте никого в Госдепе, тем более, что они все время дают противоречивые указания», - заявила Захарова.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 12 апреля в Германии встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В тот же день кандидат в президенты Владимир Зеленский намерен встретиться с Макроном.

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Все по теме:

Евросоюз, РФ, Петр Порошенко, МИД РФ, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Выборы 2019.
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