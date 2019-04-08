В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Новости Украины: В Кремле заявляют что президент РФ Владимир Путин "открыт к диалогу для решения всех проблем, которые стоят на повестке дня, но не в обрамлении провокаций и диверсий".

Так в частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал российским журналистам слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о готовности ко встрече с главой РФ, сообщают РИА "Новости".

"Президент Путин с самого начала был и остается серьезным сторонником этого диалога. Кроме того, президент Путин также неоднократно говорил, что чтобы урегулировать конфликт на Донбассе главное – не диалог с Москвой", – заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина в очередной раз повторил, позицию РФ о том, что "Москва не является участницей этого конфликта, это внутриукраинский конфликт".

"Конфликт могут решить сами украинцы, если они будут говорить друг с другом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности президента РФ вести переговоры с Владимиром Зеленским в случае его избрания на пост президента Украины.

"Это вовсе не значит, что переговоры между президентами двух стран не будут проводиться. В целом Путин всегда открыт для диалога, за исключением тех ситуаций, когда пытаются этот диалог обрамить различными провокациями, пытаются разукрасить диверсиями и так далее", – заявил Песков.