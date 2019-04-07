Зеленский: Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда

Новости Украины: Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, но отметил, что на этих переговорах не намерен жертвовать целостностью территорией Украины.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

"Самая главная сейчас задача - это не просто остановить войну, а первые шаги сделать - прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать - продолжать Минские договоренности, продолжать Минский процесс, но все согласны и все убеждены, что нужно реформировать Минский формат", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина ведет войну с Россией, поэтому нужно говорить с РФ.

"Однозначно говорить, должны быть переговоры и дипломатический формат разговоров с Россией в присутствии западных представителей", - добавил он.

Отвечая на вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский сказал: "Да".

На уточняющий вопрос, чем он готов жертвовать на этих переговорах, Зеленский отметил, что "жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда, целостность Украины должна быть константой, это не только в Конституции Украины - это в сердце каждого нормального человека, в сердце каждого гражданина Украины, я убежден в этом".