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Зеленский о курсе на ЕС и НАТО: Нужно достучаться до каждого украинца

Зеленский о курсе на ЕС и НАТО: Нужно достучаться до каждого украинца
20:58 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Зеленский выступает за продолжения курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступает за продолжения курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина" в воскресенье вечером.

"Этот курс евроинтеграции и курс в Европу Украина давным-давно выбрала, и никто не собирается менять этот курс, естественно", - заявил Зеленский.

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"Я лично как гражданин Украины, я за НАТО. Но для того, чтобы вступить в НАТО, мы должны людям объяснить, что это не какой-то аллигатор, который хочет проглотить нас, Украину, что это, действительно, безопасность страны. Но нужно достучаться до каждого человека, который живет на востоке Украины. На западе все люди знают об этом, все - за курс в НАТО. Но нужно достучаться до каждого украинца", - добавил кандидат в президенты.

По словам Зеленского, вопрос вступления Украины в НАТО должен быть вынесен на референдум.

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ЕС, НАТО, Владимир Зеленский, Второй тур, Выборы 2019.
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