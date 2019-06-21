Украинский рынок топлива не отреагировал на российские ограничения

Рынок топлива в Украине не испытывает дефицита нефтепродуктов и роста цен в связи с ограничениями России с 1 июня.

Рынок топлива в Украине не испытывает дефицит нефтепродуктов и рост цен в связи с ограничениями России на ввоз в нашу страну нефти и нефтепродуктов, которые вступили в силу с 1 июня этого года.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Близнюк.

«Российская сторона ввела квотный принцип и перераспределила эти квоты у себя между компаниями. То есть на сегодня поставки светлых нефтепродуктов и дизельного топлива стабилизированы на территории Украины. Поэтому дефицита рынок не видит, и роста цен нет, то есть все осталось на том же уровне, как было на начало июня», - сказал он.

По его словам, рынок работает стабильно, поставки производятся стабильно, поскольку было проведено много совещаний касательно диверсификации поставок топлива.

Что касается ограничений на ввоз угля, Близнюк назвал этот вопрос политически очень сложным, но отметил, что Украина находится в графике необходимых поставок.

«Больше всего мы потребляем газовый уголь, который добывается на подконтрольной территории Украины, очень много блоков переводятся с антрацитовой группы на газовую группу, поэтому на сегодня мы находимся в графике поставок как одной группы угля, так и другой», - пояснил он.