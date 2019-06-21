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Украинский рынок топлива не отреагировал на российские ограничения

Украинский рынок топлива не отреагировал на российские ограничения
19:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Pixabay

Рынок топлива в Украине не испытывает дефицита нефтепродуктов и роста цен в связи с ограничениями России с 1 июня.

Рынок топлива в Украине не испытывает дефицит нефтепродуктов и рост цен в связи с ограничениями России на ввоз в нашу страну нефти и нефтепродуктов, которые вступили в силу с 1 июня этого года.

Об этом  сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Близнюк.

«Российская сторона ввела квотный принцип и перераспределила эти квоты у себя между компаниями. То есть на сегодня поставки светлых нефтепродуктов и дизельного топлива стабилизированы на территории Украины. Поэтому дефицита рынок не видит, и роста цен нет, то есть все осталось на том же уровне, как было на начало июня», - сказал он.

По его словам, рынок работает стабильно, поставки производятся стабильно, поскольку было проведено много совещаний касательно диверсификации поставок топлива.

Цены на нефть перешли к снижению

Что касается ограничений на ввоз угля, Близнюк назвал этот вопрос политически очень сложным, но отметил, что Украина находится в графике необходимых поставок.

«Больше всего мы потребляем газовый уголь, который добывается на подконтрольной территории Украины, очень много блоков переводятся с антрацитовой группы на газовую группу, поэтому на сегодня мы находимся в графике поставок как одной группы угля, так и другой», - пояснил он.

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Все по теме:

Нефтепродукты, Нефть, Минэнергоугля, Топливо, Михаил Близнюк., Рынок топлива.
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