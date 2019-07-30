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За незаконное производство сигарет засудят граждан Украины и Польши

За незаконное производство сигарет засудят граждан Украины и Польши
16:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: Соцсети

За производство и сбыт сигарет, граждан Украины и Польши могут засудить до 5 лет лишения свободы.

Трем гражданам Украины и двум гражданам Польши грозит заключение и штраф за участие в преступной группе и незаконное производство сигарет. Об этом сообщается со ссылкой на “Польское радио”.

Прокуратура в Гданьске обвинила двух граждан Польши и трех граждан Украины в участии в преступной группе и незаконном производстве сигарет. За эти преступления им грозит до 5 лет лишения свободы, штраф и конфискация имущества, которое использовалось для совершения преступления.

Незаконный табачный цех обнаружили осенью 2017 года в селе Машево-Дуже в Мазовецком воеводстве. На территории одного из частных объектов полиция разоблачила производственную линию для изготовления сигарет, почти 1,9 млн готовых сигарет и необходимые компоненты для их производства, в том числе 3,5 тонны табака.

На территории объекта задержали трех граждан Украины, а также двух граждан Польши. Кроме того, в ходе расследования задержали владельца помещения, в котором осуществлялось подпольное производство.

Украинские суды пока не рассмотрели более 700 производств в отношении ОПГ

В свою очередь, нелегальную продукцию изучила санитарно-эпидемиологическая служба, которая установила, что сигареты не соответствовали необходимым требованиям.

По данным прокуратуры, государственная казна Польши могла понести убытки на сумму более 3 миллионов злотых.

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Украина, Польша, Суд, Сигареты, Незаконное производство.
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