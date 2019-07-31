Отчим Кардашьян, ставший женщиной, хочет стать матерью

Кейтлин Дженнер, который сменил пол, планирует стать матерью в 70 лет.

70-летняя светская львица Дженнер, которая в прошлом была мужчиной Уильямом Брюсом Дженнером, планирует стать матерью со своей девушкой, 22-летней моделью-трансгендером Софией Хатченс.

Как сообщает издание The Mirror, влюбленные партнерши ищут суррогатную мать, которая смогла бы выносить для них ребенка.

"Кейтлин и София обсуждали вопрос создания совместной семьи год назад. Хотя у Дженнер уже десять детей, у нее никогда не было возможности заняться воспитанием ребенка как матери, а она всегда об этом мечтала", – говорится в источнике.

Добавим, что в октябре 2019 года Кейтлин исполняется 70 лет и у нее есть шесть биологических детей, среди которых – звезды с мировым именем – Кайли и Кендалл Дженнер.