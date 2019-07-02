Сын Кейтлин Дженнер рассказал об его отношениях с отцом

35-летний Броди Дженнер честно признался, каково это ― иметь родственника-трансгендера.

Брюс Дженнер, 4 года назад сменивший пол и превратившийся в Кейтлин Дженнер, вовсю наслаждается новой жизнью. Но его многочисленным отпрыскам до сих пор тяжело принять метаморфозы, произошедшие с их отцом.

Броди рассказал, что в детстве не часто видел своего родителя. Брюс и его мама Линда Томпсон развелись, когда мальчик был еще слишком мал. "Он не пришел на мой выпускной, редко появлялся на моих днях рождения, можно сказать, у нас не было никаких отношений", ― вспоминает Дженнер-младший.

Однако позже отец и сын смогли найти общий язык, а вскоре Брюс превратился в Кейтлин. "Мой папа как 15-летняя девчонка. Она стала совершенно другой. Это потрясающе! Она счастлива и носится, как заведенная. Она живет своей жизнью, поэтому я давно не жду от нее слишком многого", ― сказал Броди.

Последние слова, видимо, относились к тому, что Кейтлин пропустила свадьбу сына. В одном из интервью Дженнер признался, что папа знал о торжественном событии целый год, поэтому он был расстроен его отсутствием. "Я не удивился, я привык к тому, что она делает подобные вещи", ― добавил звезда реалити-шоу.