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В Киева мужчина зарезал жену из-за развода, после пытался убить себя

В Киева мужчина зарезал жену из-за развода, после пытался убить себя
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Мужчина был задержан и доставлен в больницу.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который убил жену из-за развода.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, трагическое событие произошло в Соломенском районе на улице Выборгской.

45-летний мужчина пытался помириться со своей женой, когда та возвращалась домой. Однако между ними возникла словесная перепалка. Мужчина достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю киевлянку в грудь и шею. После этого пытался перерезать себе горло.

Правоохранители злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, впоследствии его доставили в больницу.

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К уголовной ответственности задержанный ранее привлекался.

По данному факту отрыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Киев, Убийство, Задержание, Нацполиция.
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