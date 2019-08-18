В Киева мужчина зарезал жену из-за развода, после пытался убить себя

Мужчина был задержан и доставлен в больницу.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который убил жену из-за развода.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, трагическое событие произошло в Соломенском районе на улице Выборгской.

45-летний мужчина пытался помириться со своей женой, когда та возвращалась домой. Однако между ними возникла словесная перепалка. Мужчина достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю киевлянку в грудь и шею. После этого пытался перерезать себе горло.

Правоохранители злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, впоследствии его доставили в больницу.

К уголовной ответственности задержанный ранее привлекался.

По данному факту отрыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.