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Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ

Энергосистема Украины может функционировать без топлива из РФ
15:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Игорь Насалик высказал мнение, что Украина вполне может обеспечить поставки ядерного топлива из других стран.

Украинская энергетическая система способна функционировать без поставки ядерного топлива из Российской Федерации, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"Если Россия нам вообще не будет поставлять ядерное топливо, мы будем способны, обеспечить (его поставку из других стран – ИФ) и функционировать без поставки ядерного топлива из РФ", - сказал он в ходе брифинга в Киеве в среду.

Насалик призвал промпотребителей подавать в суд на "Укрэнерго"

Он также акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет Украина значительно продвинулась в реализации ряда проектов по атомной энергетике, в частности проекта по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", а также строительства завода по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС.

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Все по теме:

АЭС, Электроэнергия, Тарифы, РФ, Игорь Насалик.
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