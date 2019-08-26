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ГСЧС: в Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь

ГСЧС: в Полтавской области в гараже вспыхнула газовоздушная смесь
23:39 Пн, 26 Август 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Из-за вспышки газовоздушной смеси пострадал один человек.

В Полтавской области во время проведения ремонтных работ в гараже произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"26 августа в 15:00 по прибытию подразделения ГСЧС установлено, что в с.Елке Кременчугского района во время проведения ремонтных работ в гараже вблизи Ялинецькой сельского совета произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате чего пострадал один человек", - говорится в сообщении.

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От ГСЧС привлекались 4 человека личного состава и одна единица техники.

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Пострадавшие, ГСЧС, Полтавская любовь, Вспыхнула газовоздушная смесь.
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