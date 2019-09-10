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Наставник Аталанты оценил перспективы Малиновского в Италии

Наставник Аталанты оценил перспективы Малиновского в Италии
08:31 Сегодня Телеграф sport.ua

Главный тренер "Аталанты" – о лучших игроках команды.

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о сильных качествах игроков своей команды.

«Гомес и Иличич – наша гарантия техничной игры. Малиновский сегодня является альтернативой Папу (Гомеса – прим.) и станет хорошим игроком даже в нашем чемпионате. Среди прочего, он и Муриэль несут угрозу с дальних дистанций, ранее у нас не было таких опций.

Поражение от «Торино»? «Я видел «Аталанту» высокого уровня, способную предложить футбол уровня Лиги чемпионов. Не самый красивый футбол, но если мы будем выбирать правильные решения, то станем сильнее.

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Кто выиграет Скудето? «Юве» и «Наполи» впереди, но мне любопытно увидеть «Интер», – скзаал Гасперини.

После двух туров «Аталанта» с тремя очками занимает 11-е место в Серии А. В групповом раунде Лиги чемпионов итальянский клуб сыграет против «Манчестер Сити», «Шахтера» и загребского «Динамо».

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Джан Пьеро Гасперини.
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