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Игрок сборной Венгрии прокомментировал поражение от Стаховского

Игрок сборной Венгрии прокомментировал поражение от Стаховского
15:29 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Атилла Балаш объяснил причину своего поражения украинцу Сергею Стаховскому.

Сегодня Аттила Балаш в первом матче противостояния Кубка Дэвиса Венгрия – Украина в Будапеште в двух сетах проиграл Сергею Стаховскому – 4:6, 3:6.

Второй номер сборной Венгрии назвал причины поражения в матче со Стаховским:

-Я был травмирован, не смог сыграть много матчей, пропустил несколько турниров. Сегодня трамва меня не беспокоила, я не чуствовал боли в ноге. Но сказался недостаток выступлений.

Стаховский с победы стартовал в Кубке Дэвиса

- У вас был тройной скрытый сетбол в первом сете, почему не получилось его реализовать?

- Да, у меня был большой шанс, но Сергей хорошо подавал. Сегодня я не чувствовал себя очень уверенно, а дальше у меня уже было не так и много шансов зацепиться на его подаче. Кажется, только в последнем гейме.

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Сергей Стаховский, Теннис, Кубок Дэвиса, Новости тенниса.
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