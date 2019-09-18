Стоматологи назвали привычки, разрушающие зубную эмаль

Многие даже не осознают, что эти действия вредят состоянию зубов.

Стоматологи уверяют, что многие привычные нам вещи крайне негативно отражаются на состоянии зубов. Многократное повторение, казалось бы, безвредных действий приводит к необратимым последствиям для улыбки и комфорта. Когда эти изменения становятся осознанными и видимыми, уже слишком поздно бороться с этой привычкой, ведь этого недостаточно для восстановления нормального состояния зубов. Ниже приведены эти привычки.

Грызем семечки зубами. Щелканье семечек и разгрызание орехов зубами подразумевает хроническое повреждение зубов, которое представляет собой постепенное стирание эмали. Из-за этого нарушается форма зуба и становится похожа на полумесяц.

Откусываем зубами. Это приводит к болезненности, трещинам и переломам зубов. Кроме того, использование зубов позволяет вскрывать конверты и пачки, рвать ленту, грызть карандаши, держать гвозди зубами и т.п.

Бруксизм, брусомания. Эти два состояния представляют чрезмерное стискивание и скрип зубов в течение дня и/или ночи. Чаще всего они определяются группой психофизиологических факторов, таких как стресс. Они приводят к истиранию зубов, понижению укуса, зубной боли и боли в нижней челюсти.

Грызем ногти. Эта частая вредная привычка представляет хроническую травму передних зубов. Дополнительным вредным фактором является микробная инфекция богатой микрофлоры, которая развивается под ногтями.

Курение. Придерживание жесткой трубки или сигареты зубами является хронической травмой, которая приводит к болезненности и повышенной подвижности зубов и даже потере зубов в долгосрочной перспективе. Может проявляться в развитии ряда новообразований слизистой оболочки, даже злокачественного характера.

Дыхание через рот. Когда нет изменений в верхних дыхательных путях, дыхание через рот полностью связано с вредной привычкой. Это приводит к высыханию поверхностей зубов и их предрасположенности к развитию кариеса.