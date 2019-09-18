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Ученые выяснили, почему некоторые люди разговаривают во сне

Ученые выяснили, почему некоторые люди разговаривают во сне
04:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:По статистике, каждый двадцатый взрослый разговаривает во сне.

Исследователи считают, что частые "разговоры" во сне не являются патологией, но все же могут указывать на некоторые физиологические проблемы у человека. Об этом сообщает "Медицина и наука".

Разговоры во сне в период детского возраста - это нормальное явление, поскольку сильные и яркие эмоции, которые ребенок может переживать во время ночного отдыха, активизируют речевой центр в мозге. По мере взросления человека работа мозговых механизмов стабилизируется, поэтому речь во сне становится редкостью.

Различают два типа речи во сне - разборчивую (она проявляется, когда человек находится в неглубокой фазе сна) и неразборчивую, проявляющуюся в дельта-сне, при котором человека очень трудно разбудить.

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Ученые не считают разговоры во сне патологией. По их мнению, это скорее странное, но безобидное явление, однако в некоторых случаях оно может говорить о физиологических проблемах, например, об эпилепсии.

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Сон, Разговоры во сне, Почему люди разговаривают во сне.
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