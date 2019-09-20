ВСУ назвали количество призывников этой осенью

15,2 тыс. жителей Украины будут призваны на срочную военную службу.

Осенью на срочную службу должны призвать 15,2 тыс. граждан.

Об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала - заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов.

По его словам, осенью на срочную службы должны призвать 15 тыс. 200 граждан.

Так, в Вооруженные силы Украины планируется направить - 9 тыс. человек, Нацгвардию - 4,4 тыс., Госпогранслужбу - 1 тыс., Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Долгашов отметил, что срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) - 12 месяцев.

Он отметил, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.

По словам заместителя начальника штаба, расходы на каждого призывника составляют около 4 тыс. 406 грн, при этом 3 тыс. 842 гривни призывник получает как денежное пособие.