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С начала суток на Донбассе 4 обстрела: двое раненых

С начала суток на Донбассе 4 обстрела: двое раненых
13:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook ООС

Новости Украины:Раненые украинские военные доставлены в госпиталь для оказания помощи.

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в пятницу, 20 сентября, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 20 сентября российско-оккупационные войска открывали огонь 4 раза… По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - говорится в сводке ведомства.

Как отмечается в сообщении, боевики обстреляли позиции подразделений Объединенных сил возле пос.Новолуганское Бахмутского района, пгт Новотроицкое и с.Новогнатовка Волновахского района, г.Красногоровка Донецкой области. В ходе обстрелов боевики использовали гранатометы разных систем, пулеметы, в том числе крупного калибра, и стрелковое оружие.

На Донбассе оккупанты активно атаковали из запрещенных минометов

"Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения", - отметили в ведомстве.

Напомним, в сети появилось видео колонны военной техники ВС РФ в Ростовской областинедалеко от границы с Украиной.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ООС.
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