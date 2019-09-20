На Донбассе оккупанты активно атаковали из запрещенных минометов

Новости Украины:За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов не было.

19 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: недалеко от Николаевки – из стрелкового оружия; вблизи Богдановки – из вооружения БМП, гранатометов различных систем; трижды неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия; в районе Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Золотого – из стрелкового оружия; неподалеку Орехово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Травневого – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки потерь у сил ООС в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Новолуганского из ручного противотанкового гранатомета.