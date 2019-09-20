За сутки боевики "ДНР" не пропустили патрули ОБСЕ в 4 местах

Новости Украины:Боевики российских оккупационных войск на Донбассе не пропустили патрули ОБСЕ на 4 блокпостах.

В среду, 18 сентября, боевики российских оккупационных войск на Донбассе не пропустили патрули СММ ОБСЕ на блокпостах в Старомихайловке, Верхнешироковском, Казацком, а также в Петровском, таким образом снова ограничив доступ наблюдателей к камере Миссии в этом населенном пункте.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте ОБСЕ отчете.

"На блокпосте в н.п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км на юг от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде, объяснив это "проведением инженерных работ", таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском", - говорится в отчете.

Кроме того, на блокпосте западнее н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтролен правительству, 85 км на юг от Донецка) вооруженный боевик снова отказал патрулю Миссии в проезде, объяснив это "проведением инженерных работ в этом районе". Однако наблюдатели видели, что гражданские транспортные средства продолжали проезжать через блокпост.

Также на блокпосте в н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) 3 члена российских вооруженных формирований (один был явно вооружен) не позволили патрулю Миссии проехать в населенный пункт, объяснив это "проведением комплекса спецмероприятий" в этом районе.

"На блокпосте на восточном въезде в н. п. Казацкое (неподконтрольный правительству, 86 км на юг от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии проехать на северо-восток до н. п. Порохня (неподконтрольный правительству, 85 км на юг от Донецка), объяснив это приказами командиров", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Как известно, в опубликованном в среду отчете СММ ОБСЕ также сообщалось, что в двух случаях на блокпостах боевики отказали команде миссии в проезде, таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском.

При этом, отдельно в отчете ОБСЕ сообщалось, что, по данным воздушного наблюдения, 15-17 сентября боевики российских оккупационных войск активно рыли траншею и оборудовали позиции на участке разведения сил возле Петровского.