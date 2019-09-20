Хельсинская комиссия США: РФ трактует свободу мирных собраний как угрозу

Новости мира:Алекс Джонсон: Аресты активистов свидетельствуют об эскалации репрессий против крымских татар.

В оккупированном Россией Крыму ограничена свобода мирных собраний, а арест связанных с сетью "Крымская солидарность" активистов свидетельствует об эскалации репрессий против крымских татар.

Об этом заявил руководитель аппарата Комиссии по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинская комиссия США) Алекс Джонсон в четверг в Варшаве на Ежегодном совещании ОБСЕ по обзору имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении.

"Свобода собраний ограничивается в оккупированном Россией Крыму, где с целью предотвращения собраний и демонстраций введены жесткие законы. Арест в начале этого года 23 общественных активистов, связанных с сетью "Крымская солидарность" означает эскалацию репрессий против крымских татар", - сказал Джонсон.

Представитель Хельсинской комиссии США подчеркнул, что "Российская Федерация трактует свободу мирных собраний как угрозу, а не как права человека".

"Массовые задержания тысяч людей, которые мирно собирались в Москве этим летом, чрезмерное применение силы против протестующих и ложные уголовные обвинения против некоторых задержанных - все это, как представляется, направлены на срыв предстоящих демонстраций", - отметил Джонсон.

Он также указал на то, что российский "закон о нежелательных организациях" от 2015 года неоправданно ограничивает свободу собраний, и призвал Москву освободить Анастасию Шевченко - которой первой предъявили обвинение по этому закону.