Скачать
Четверг, 19.09.2019
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Рада проголосовала за реформирование прокуратуры: основные положения закона
Какими деньгами нельзя будет расплатиться в Украине уже с октября
Какими деньгами нельзя будет расплатиться в Украине уже с октября
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Вольфсбург – Александрия: анонс и прогноз на матч Лиги Европы
Netflix дал зеленый свет новому датскому сериалу "Равноденствие 1985"
Netflix дал зеленый свет новому датскому сериалу "Равноденствие 1985"

Экс-советник Болтон заочно раскритиковал внешнюю политику Трампа

Экс-советник Болтон заочно раскритиковал внешнюю политику Трампа
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Уволенный главой Белого дома советник президента Джон Болтон раскритиковал политику Дональда Трампа.

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе частной беседы раскритиковал внешнюю политику своего бывшего начальника Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Он критиковал Трампа несколько раз, но не называл его по имени", - рассказал изданию один из присутствовавших на частном ланче.

По данным источников, в ходе этой встречи Болтон заявил, что любые переговоры с КНДР и Ираном "обречены на провал". По его словам, все, чего хотят северокорейцы и иранцы, - это обсудить ослабление санкций против них для поддержки их экономик.

Также Болтон считает, что отсутствие реакции США после проведенной иранцами ранее в этом году атаки на американский беспилотник "подготовило почву для иранской агрессии".

Кроме того, он заявил, что идея приглашения членов движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в Кэмп-Дэвид направила "чудовищный сигнал" и была неуважением к жертвам теракта 11 сентября.

Трамп: Болтон меня сдерживал по вопросам Венесуэлы и Кубы

Встреча с Болтоном состоялась в аналитическом центре Gatestone, предметом исследований и анализа которого является ислам на Западе и в мусульманском мире. С 2013 года по март 2018 года председателем центра являлся сам Болтон.

Трамп на прошлой неделе проинформировал Болтона, что Белый дом "больше не нуждается в его услугах". Трамп отметил, что он был не согласен со многими идеями, выдвигаемыми Болтоном.

Болтон занимал должность советника по нацбезопасности с 9 апреля 2018 года.

При президенте Джордже Буше-младшем Болтон с августа 2005 по декабрь 2006 года занимал пост постоянного представителя США при ООН, хотя был известен своим скептицизмом в отношении этой организации.

Трамп не станет "усаживать" Помпео "на два стула"

Болтон имел в американской политике репутацию "ястреба", выступающего за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.

Дональд Трамп в процессе отбора кандидатов на пост советника по нацбезопасноти рассматривает представителя по делам заложников Роберта О'Брайана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, КНДР, Дональд Трамп, Джон Болтон, Советник Трампа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
05 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Дожди и порывистый ветер&quot;: прогноз погоды на 19 сентября
"Дожди и порывистый ветер": прогноз погоды на 19 сентября
В НБУ раскрыли детали внедрения купюры в тысячу гривень
В НБУ раскрыли детали внедрения купюры в тысячу гривень
&quot;Страшилки об инопланетянах&quot;: Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
"Страшилки об инопланетянах": Зеленский развеял мифы о рынке земли (Видео)
Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян
Врачи поставили точный диагноз Ким Кардашьян
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь