"Я сам предложил уйти в отставку": Болтон о своем увольнении

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во вторник заявил, что в беседе с Дональдом Трампом сам предложил подать в отставку.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - написал Болтон в Twitter.

Это заявление противоречит словам американского лидера. Ранее во вторник Трамп заявил, что это он попросил Болтона уйти в отставку.

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow."

