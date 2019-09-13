Трамп не станет "усаживать" Помпео "на два стула"

Новости мира:После отставки Джона Болтона в США продолжаются поиски нового советника по нацбезопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет назначать госсекретаря Майка Помпео ещё и на пост советника по нацбезопасности.

На вопрос журналистов в Белом доме, рассматривается ли кандидатура Помпео, он ответил отрицательно.

Трамп пояснил, что в настоящее время он рассматривает 15 кандидатов на эту должность.

Ранее на этой неделе стало известно, что Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона. Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам. Ожидается, что имя преемника Болтона станет известно на следующей неделе.

Вечером 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Болтона. "Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, которые выдвигал Болтон. В то же время президент поблагодарил его за проделанную работу.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во вторник заявил, что в беседе с Дональдом Трампом сам предложил подать в отставку.

СМИ сообщали, что чиновники администрации президента обсуждают возможность замены ушедшего в отставку советника президента по нацбезопасности Джона Болтона его главным соперником, государственным секретарем Майком Помпео.