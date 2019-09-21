Семикратный чемпион Украины нашел себе новый клуб

Белый Барс усилился Сергеем Бабинцом,

Согласно информации со страницы УХЛ, белоцерковский Белый Барс внес в свою заявку Сергея Бабинца. Детали не разглашаются.

32-летний форвард предыдущие два сезона играл во втором по силе дивизионе Словакии. Его коллективами были Гуменне и Прешов, в их составе он отыграл 80 игр, в которых забил 32 шайбы и 28 раз был ассистентом для своих напарников.

В Украине Сергей выступал за Политехник, Сокол, Донбас и Белый Барс. Всего отыграл 320 матчей, отметился 391 очком. В составе Донбасса выигрывал пять раз золото украинского первенства, ещё два первых места он взял вместе с киевским Соколом.

Нападающий имеет опыт игры за сборную Украины разных возрастов.