Семикратный чемпион Украины нашел себе новый клуб

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10:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Белый Барс усилился Сергеем Бабинцом,

Согласно информации со страницы УХЛ, белоцерковский Белый Барс внес в свою заявку Сергея Бабинца. Детали не разглашаются.

32-летний форвард предыдущие два сезона играл во втором по силе дивизионе Словакии. Его коллективами были Гуменне и Прешов, в их составе он отыграл 80 игр, в которых забил 32 шайбы и 28 раз был ассистентом для своих напарников.

В Украине Сергей выступал за Политехник, Сокол, Донбас и Белый Барс. Всего отыграл 320 матчей, отметился 391 очком. В составе Донбасса выигрывал пять раз золото украинского первенства, ещё два первых места он взял вместе с киевским Соколом.

Украинка разгромно уступил в финале ЧМ

Нападающий имеет опыт игры за сборную Украины разных возрастов.

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Новости хоккея, УХЛ, Сергей Бабинец, МХК Динамо, Белый Барс.
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