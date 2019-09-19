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Украинка провалила финал Чемпионата мира по борьбе

Украинка провалила финал Чемпионата мира по борьбе
17:18 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: wrestlingua.com

Новости спорта:Ирина Коляденко разгромно уступила в поединке за золото ЧМ.

Коляденко на пути к решающей схватке в 1/8 финала со счетом 3:1 одолела борчиху из Монголии, затем в четвертьфинале досрочно разобралась с китаянкой Ванг, а в полуфинале за 5 секунд до конца поединка вырвала победу над американкой Форрест Анн Молинари (6:5).

В финале Коляденко встречалась с 29-летней Инной Тражуковой, которая трижды становилась призером чемпионатов Европы и брала серебро на Кубке мира-2015.

На первых секундах схватки Коляденко вышла за пределы ковра, затем пропустила атаку россиянки (0:3). Первый период Ирина завершила с отставанием в 4 очка (0:4).

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Все попытки Коляденко сравнять счет успехом не увенчались. Тражукова продолжила набирать очки и завершила финал со счетом 13:0.

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Все по теме:

Вольная борьба, Греко-римская борьба, Чемпионат мира по борьбе, Ирина Коляденко.
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