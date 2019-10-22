В Киеве таксист сбил дочь президента Федерации фехтования Украины

Новости Украины:Водитель такси сбил девочку и уехал с места преступления.

В Киеве водитель такси "Uklon" сбил дочь президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайта. Об этом сам Гутцайт написал в Facebook.

"Мою дочь сегодня утром, на пешеходном тротуаре сбила машина! Голубой Hyundai accent. Такси УКЛОН. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребёнка! И уехал", - написал Гутцайт. Он добавил, что с его дочкой все в порядке.

"Проходим обследование в больнице", - добавил Гутцайт.

Он уточнил, что человека, сбившего его дочь, поймали.

"Друзья, всем спасибо большое за участие и желание помочь! Спасибо большое патрульной полиции города Киева Юрию Зозуле за профессиональную работу", - написал Гутцайт.

Гутцайт является президентом Федерации фехтования Украины. Он также значится среди золотых медалистов в области фехтования (командная шабля) на сайте Национального олимпийского комитета Украины.