Киев-Баскет переиграл вице-чемпиона Болгарии

Киев-Баскет одержал вторую победу в групповом раунде Кубка Европы ФИБА, обыграв в выездном матче Левски.

Киевляне с небольшим преимуществом выиграли первые две четверти и ушли на перерыв с перевесом в пять очков. Третья десятиминутка осталась за Левски, который сократил отставание к минимуму, но в заключительной четверти вице-чемпион Украины довел матч до победы.

Левски (Болгария) — Киев-Баскет (Украина) 76:83 (22:25, 22:24, 18:14, 14:20)

Киев-Баскет: Шефферд (21), Эдвин (14 + 6 подборов), Пустозвонов (10), Близнюк (10 + 7 подборов

Таким образом, Киев-Баскет выиграл уже второй матч в Кубке Европы ФИБА. В первом туре команда Айнарса Багатскиса победила Днепр.

В третьем туре Киев-Баскет дома сыграет с Цмоки-Минск, у которого также две победы после двух стартовых матчей.