Днепр не сумел обыграть чемпиона Беларуси в Кубке ФИБА

Новости спорта:Украинский Днепр проиграл и второй матч в Кубке ФИБА.

Обладатель Кубка и Суперкубка Украины «Днепр» проводил выездной матч второго тура Кубка Европы FIBA против белорусского «Цмоки-Минск».

«Цмоки-Минск» выиграл матч со счетом 108:101, нанеся украинскому клубу второе поражение в групповом раунде. «Днепр» сумел отыграть 23 очка отставания, проведя мощную вторую половину, но ключевой отрезок матча остался за хозяевами.

«Цмоки-Минск» — «Днепр» — 108:101 ОТ (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)

«Днепр»: Дугат 15 + 6 передач, Закурдаев 17 + 5 подборов, Глебов 11 + 7 передач, Тимофеенко 16 + 5 подборов, Фесенко 10 - старт; Чумаков, Шундель 7 + 4 передачи, Корниенко 11 + 11 подборов, Санон 6, Сизов 8

«Днепр» свой следующий матч на арене сыграет 6 ноября на выезде против болгарского «Левски».