Скачать
Среда, 30.10.2019
Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Динамо - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Александрия в серии пенальти выбила Зарю из Кубка Украины (Видео)
Александрия в серии пенальти выбила Зарю из Кубка Украины (Видео)
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс
Владимир Кличко сделал заявление касательно своего возвращения в бокс

Днепр не сумел обыграть чемпиона Беларуси в Кубке ФИБА

Днепр не сумел обыграть чемпиона Беларуси в Кубке ФИБА
20:37 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Украинский Днепр проиграл и второй матч в Кубке ФИБА.

Обладатель Кубка и Суперкубка Украины «Днепр» проводил выездной матч второго тура Кубка Европы FIBA против белорусского «Цмоки-Минск».

«Цмоки-Минск» выиграл матч со счетом 108:101, нанеся украинскому клубу второе поражение в групповом раунде. «Днепр» сумел отыграть 23 очка отставания, проведя мощную вторую половину, но ключевой отрезок матча остался за хозяевами.

«Цмоки-Минск» — «Днепр» — 108:101 ОТ (28:17, 27:20, 21:29, 17:27, 15:8)

«Днепр»: Дугат 15 + 6 передач, Закурдаев 17 + 5 подборов, Глебов 11 + 7 передач, Тимофеенко 16 + 5 подборов, Фесенко 10 - старт; Чумаков, Шундель 7 + 4 передачи, Корниенко 11 + 11 подборов, Санон 6, Сизов 8

Баскетболист Одессы попался на допинге

«Днепр» свой следующий матч на арене сыграет 6 ноября на выезде против болгарского «Левски».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

БК Днепр, Новости баскетбола, Кубок ФИБА, Цмоки-Минск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Александрия - Заря: прямая трансляция матча 1/8 Кубка Украины (Видео)
02 С такой поддержкой Зинченко быстро вернется: Седан показала общий снимок
03 Сборная Украины останется без болельщиков на матче с Сербией
04 Где сегодня смотреть матч 1/8 Кубка Украины Динамо - Шахтер
05 Ирина Морозюк хочет "сломать систему" и вывести свой клуб в Премьер-лигу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь