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Баскетболист “Одессы” временно отстранен от матчей из-за допинга

Баскетболист “Одессы” временно отстранен от матчей из-за допинга
18:33 Сегодня Телеграф Фото: ФИБА

Новости спорта:Игрок Одессы Евгений Балабан временно отстранен от участия в официальных играх из-за неблагоприятного результата допингового тестирования.

Речь идет о непреднамеренном попадании в организм запрещенного вещества. Отстранение продлится до принятия решения дисциплинарной комиссией Национального антидопингового центра Украины (НАЦУ). Об этом сообщает официальный сайт БК “Одесса”.

“БК “Одесса” сообщает о том, что игрок команды Евгений Балабан временно отстранён от участия в официальных играх в связи с неблагоприятным результатом тестирования (непреднамеренное попадание в организм запрещённого вещества) Национальным Антидопинговым Центром Украины до принятия решения дисциплинарной комиссией НАЦУ”, - говорится в сообщении.

Отметим, что в нынешнем сезоне Евгений Балабан провел на площадке всего 22 минуты игрового времени в одном матче за одесский клуб.

“Одесса” на данный момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице украинской баскетбольной Суперлиги.

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Как сообщалось, Евгений Балабан в составе сборной Украины по баскетболу 3х3 стал серебряным призером чемпионата мира-2019 в Ланьчжоу (Китай).

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Допинг, БК Одесса, ФИБА, Евгений Балабан.
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