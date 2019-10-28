Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA

Новости спорта:Украинская теннисистка с победы начала свои выступления на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA, который днями начался в китайском Шэньчжэне.

Встреча украинки и чешки продолжалась один час и 53 минуты.

Итоговый турнир WTA

Элина Свитолина - Каролина Плишкова 7:6 (14:12), 6:4.

Одесситка подвала два раза навылет, оформила одну двойную ошибку, а также сумела реализовать три из восьми брейк-поинтов. Каролина Плишкова в свою очередь записала на свой счет семь эйсов, шесть дабл-мистейкс и два брейка.

Помимо Плишковой и Свитолиной в Пурпурной группе сыграют также представительница Канады Бьянка Андрееску и румынская теннисистка Симона Халеп.

Напомним, Элина Свитолина - действующая победительница Итогового турнира. В прошлом году в финале этого турнира украинка одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс 3:6, 6:2, 6:2. Тогда турнир проходил в Сингапуре.

В этом году выиграть турнир и защитить свой титул у Свитолиной будет еще больше мотивации, так как помимо очков в рейтинг, эта победа может принести и серьезные финансовые бонусы. В этом году призовой фонд Итогового турнира является рекордным за всю историю и составляет 14 миллионов американских долларов.