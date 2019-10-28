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Экс-первую ракетку мира раздражает ее отец

Экс-первую ракетку мира раздражает ее отец
14:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ресь идет об отце и тренере японки Наоми Осаки.

Японская теннисистка Наоми Осака оценила возможность дальнейшего сотрудничества с тренером Леонардом Франсуа, который является её отцом. Он работает с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). В стартовом матче Наоми одолела чешку Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.

«Он меня раздражает. Боже мой! Вы слышали, как он общался со мной на корте? Не могу в это поверить. Он выбегает со скамейки и говорит: „Будь спокойной“. Вот и всё. Он ничего не говорит о тактике. Я была просто в бешенстве.

Состоялся первый матч Итогового турнира WTA 2019

Не думаю, что отцу нравится смотреть за моей игрой вживую. Все знают, что обычно он просто прогуливается и изредка смотрит на экран. Он позволяет мне играть так, как мне нравится. Но мне нужна структура. Если я всё буду делать по-своему, то мне потребуется совет или указание, не так ли?» — приводит слова Осаки ASAP Sports.

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АТР, WTA, Теннис, Новости спорта, Наоми Осака.
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