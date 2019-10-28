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Тренер Свитолиной оценил соперниц украинки на Итоговом турнире-2019

Тренер Свитолиной оценил соперниц украинки на Итоговом турнире-2019
12:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня начнет свои выступления на Итоговом турнире-2019.

Четвертая ракетка мира и первый номер Украины Элина Свитолина сегодня, 28 октября, вступит в борьбу на Итоговом турнире, где попытается защитить титул чемпионки.

Тренер украинки Эндрю Беттлс накануне турнира поделился ожиданиями от чемпионата, а также высказался касательно соперниц Элины по группе. Напомним, что она сыграет против Симоны Халеп, Каролины Плишковой и Бьянки Андрееску.

"Если говорить об Итоговом турнире, то обе группы трудные. Это здорово, что в каждом квартете есть разнообразие по стилю игры. Очевидно, что Каролина Плишкова мощно подает, а Симона Халеп и Бьянка Андрееску предпочитают чуть более длинные розыгрыши. На этом турнире каждый матч тяжелый, это звучит как клише, но так оно и есть. Условия на турнире очень похожи на те, которые были в Сингапуре.

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Я знаю, что было много разговоров по этому поводу. Так вот, они действительно практически одинаковые. Здесь медленные условия. Так что, ожидаемо, будут длинные розыгрыши. И это хорошо для Элины. Мы старались подготовиться к соревнованиям так же, как и в прошлом году. Убрать давление до начала турнира, а со старта включиться в борьбу", - отметил тренер.

Также Беттлс рассказал, в какой форме находится Элина и как она готовилась к матчу с Плишковой.

"Что касается того, в какой форме Элина, то я думаю, что в действительно хорошей. Она много сыграла в конце сезона, поэтому у нее достаточно матчевой практики. Я чувствую, что она в хорошем и физическом, и психологическом состоянии, и готова к последнему рывку.

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Чтобы подготовиться к матчу с Плишковой, на тренировках я пробивал ей мощные подачи. Это здорово, что на Итоговом турнире все друг друга знают, не будет каких-то сюрпризов в плане игры. Каждый знает, на что способен другой игрок. В последние несколько дней на тренировках мы фокусировались на мощной подаче и на мощных ударах, каких-то тактических вещах, чтобы просто подготовиться к игре", - подытожил специалист.

Напомним, что Свитолина проведет свой первый матч против Плишковой.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир.
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