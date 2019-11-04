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Оппозиция Канады будет помогать евроатлантической интеграции Украины

Оппозиция Канады будет помогать евроатлантической интеграции Украины
00:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Эндрю Шир: Оппозиция Канады поддержит Украину в ее евроатлантических устремлениях.

Консервативная партия Канады всегда будет поддерживать Украину и ее евроатлантические устремления.

Об этом заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир, сообщает корреспондент Укринформа.

“Канадские консерваторы всегда будут стоять вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и успешное будущее. Наше предыдущее консервативное правительство предприняло практические меры для помощи Украине. В том числе направило военных инструкторов, предоставило военную помощь и наложил широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну. Мы и в дальнейшем будем выступать в поддержку Украины и содействовать ее евроатлантическим устремлениям”, - отметил Шир.

Он напомнил, что Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины.

“В тот день образовалась прочная связь, которой государства и народы пользуются до сих пор. С недавних пор Украина была вынуждена снова оборонять свою свободу. Я горжусь твердой позицией Консервативной партии по защите украинского суверенитета и территориальной целостности”, - подчеркнул политик.

Шир добавил: его страна гордится тем, что является домом для 1,4 млн канадцев украинского происхождения.

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“Эти трудолюбивые люди сделали большой вклад в канадское общество и помогли построить сильную, свободную и плюралистическую Канаду”, - подытожил политик.

Как сообщалось, в рамках операции UNIFIER около 200 канадских военнослужащих с 2015 года проводят занятия с украинскими военными и представителями силовых ведомств. За четыре года через канадское обучение прошли около 14 тыс. украинских воинов.

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Оппозиция, Канада, Эндрю Шир.
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