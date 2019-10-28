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В Канаде на выборах в парламент избрали рекордное количество женщин

В Канаде на выборах в парламент избрали рекордное количество женщин
07:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: wikipedia.org

Новости мира:В прошлом созыве в парламенте Канады было на 10 женщин-депутатов меньше.

В канадском парламенте нового созыва будет 98 женщин, что составляет 29% от общего количества депутатов.

Об этом свидетельствуют данные Избирательной службы Канады.

Как указывается для сравнения, в прошлом созыве женщин в парламенте было 88, что равнялось 26% от общего количества депутатов.

В то же время представителей коренных народов в главном законодательном органе Канады стало меньше на одного человека - теперь их десять.

Новый парламент обновится более чем на четверть, ведь 27% избранных депутатов ранее не принимали участия в политике на федеральном уровне.

Парламентские выборы в Канаде: данные соцопросов

Самым молодым депутатом теперь будет 21-летний Эрик Мелило, который представляет север провинции Онтарио, а самым старшим - 78-летняя Геди Фрай из Британской Колумбии.

Как сообщалось, 21 октября в Канаде состоялись выборы в федеральный парламент. По их результатам возглавляемая Джастином Трюдо Либеральная партия потеряла большинство, но все же получила больше всего мандатов. На втором месте оказалась Консервативная партия, в первую тройку также вошел "Блок Квебека".

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Канада, Женщины-депутаты, Парламент Канады, Выборы в Канаде.
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