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Парламентские выборы в Канаде: данные соцопросов

Парламентские выборы в Канаде: данные соцопросов
15:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Канаде проходят парламентские выборы.

Сегодня в Канаде проходят выборы в Совет общин - нижную палату парламента.

В целом канадцы будут выбирать 338 депутатов.

По данным последних соцопросов, наибольшую поддержку среди населения Канады имеет руководящая Либеральная партия, возглавляемая Джастином Трюдо, за которую готовы проголосовать около 32% канадцев. Впрочем, это всего на полпроцента больше, чем за основную оппозиционную Консервативную партию. В целом право голоса на этих выборах имеют около 27 млн канадцев.

Канада находится в 5 часовых зонах, поэтому по всей стране голосования начинается и завершается в разное время.

Северная Македония в апреле проведет досрочные парламентские выборы

Ожидается, что результаты народного волеизъявления станут известны уже во вторник утром.

Выборы в канадский парламент проходят в один тур, по 100% мажоритарной системе и без минимального проходного барьера.

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Выборы, Канада, Парламентские выборы.
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