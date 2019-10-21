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Северная Македония в апреле проведет досрочные парламентские выборы

Северная Македония в апреле проведет досрочные парламентские выборы
05:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:В апреле в Северной Македонии пройдут досрочные парламентские выборы.

Республика Северная Македония проведет досрочные парламентские выборы 12 апреля 2020 года. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил премьер-министр страны Зоран Заев по итогам консультаций с ведущими политическими силами страны, передает dw.com.

Заявление Заева последовало вскоре после того, как Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение Брюсселя начать переговоры о вступлении в ЕС с Македонией и Албанией. Премьер в ответ сообщил, что хочет, чтобы дальнейший курс Скопье определили избиратели.

Социал-демократический союз Македонии, председателем которого является Заев, настаивал, чтобы выборы состоялись уже в конце декабря, однако позднее согласился с требованиями оппозиции разрешить техническому правительству взять на себя подготовку к голосованию. Эти функции будут возложены на технический кабинет 3 января, уточнил Заев.

Отказ ЕС в членстве привел к досрочным выборам в Северной Македонии

Министры иностранных дел Франции, Нидерландов и Дании сочли, что реформы правовой системы и административного управления в Северной Македонии и Албании проведены в недостаточном объеме. Еврокомиссия и, в частности, Германия, выступали за начало переговоров о вступлении. Сторонники переговорного процесса ссылались на заключение Еврокомиссии, согласно которому Албания и Северная Македония выполнили условия, выдвигаемые ЕС. Начало консультаций уже было им обещано.

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Выборы, Парламентские выборы, Северная Македония.
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