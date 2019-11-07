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Четверг, 07.11.2019
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Португалия огласила заявку на решающие матчи отбора на ЧЕ-2020

Португалия огласила заявку на решающие матчи отбора на ЧЕ-2020
19:31 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Фернанду Сантуш вызвал всех сильнейших на матчи с Литвой и Люксембургом.

Тренерский штаб Фернанду Сантуша определился со списком игроков, которые смогут сыграть за сборную Португалии против Литвы и Люксембурга в отборе на Евро-2020.

Вратари: Бету (Гезтепе), Жозе Са (Олимпиакос), Руи Патрисиу (Вулверхэмптон).

Защитники: Нельсон Семеду (Барселона), Рикарду Перейра (Лестер), Жозе Фонте (Лилль), Рубен Диаш (Бенфика), Рубен Семеду (Олимпиакос), Мариу Руи (Наполи), Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).

Полузащитники: Данило Перейра (Порту), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба – Вулверхэмптон), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Спортинг), Жоау Мариу (Локомотив), Пицци (Бенфика).

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Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Брума (РБ Лейпциг), Даниэль Поденсе (Олимпиакос), Андре Силва, Гонсалу Пасиенсия (оба — Айнтрахт), Диогу Жота (Вулверхэмптон), Эдер (Локомотив).

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Сборная Португалии, Сборная Литвы, ЧЕ-2020, Кришитану Роналду.
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