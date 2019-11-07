Скачать
Четверг, 07.11.2019
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии
Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник

Игрок Динамо чувствует вину перед экс-тренером Зари

Игрок Динамо чувствует вину перед экс-тренером Зари
19:02 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Артем Шабанов в свое время мог оказаться в составе Зари.

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов рассказал, что перед переходом в столичный клуб из «Олимпика» должен был оказаться в луганской «Заре»:

– В «Динамо» вы оказались благодаря Александру Хацкевичу. Он увел вас из-под носа у «Зари». Вернидуб затем на вас не обижался?

– У меня не было возможности с ним пообщаться. Хочу извиниться перед ним. Но знаете, киевское «Динамо» не каждый год приглашает. Такой шанс может быть раз в жизни.

Копенгаген - Динамо: стали известны стартовые составы

– Когда играли в «Арсенале», «Волыни», «Стали», уже мысленно попрощались со своей мечтой о «Динамо»?

– Надежды уже были призрачные, с каждым годом мечта отдалялась, таяла, что ли. Мне уже было 26. Всё вышло неожиданно и спонтанно. Шел к завершению 2017-й. Полгода контракта с «Олимпиком». «Заря» проявляет интерес. Обговорили условия, ударили по рукам. Я еще в отпуске. Подпись под контрактом должен поставить по возвращении. И тут во время отдыха звонит Александр Николаевич Хацкевич. Спрашивает, хочу ли я в «Динамо» (Киев). Конечно, хочу! Неудобно перед «Зарей» вышло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Разорвал защиту москвичей: экс-звезда Шахтера - претендент на лучший гол ЛЧ (Видео)
04 Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус
05 Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь