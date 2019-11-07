Игрок Динамо чувствует вину перед экс-тренером Зари

Новости спорта:Артем Шабанов в свое время мог оказаться в составе Зари.

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов рассказал, что перед переходом в столичный клуб из «Олимпика» должен был оказаться в луганской «Заре»:

– В «Динамо» вы оказались благодаря Александру Хацкевичу. Он увел вас из-под носа у «Зари». Вернидуб затем на вас не обижался?

– У меня не было возможности с ним пообщаться. Хочу извиниться перед ним. Но знаете, киевское «Динамо» не каждый год приглашает. Такой шанс может быть раз в жизни.

– Когда играли в «Арсенале», «Волыни», «Стали», уже мысленно попрощались со своей мечтой о «Динамо»?

– Надежды уже были призрачные, с каждым годом мечта отдалялась, таяла, что ли. Мне уже было 26. Всё вышло неожиданно и спонтанно. Шел к завершению 2017-й. Полгода контракта с «Олимпиком». «Заря» проявляет интерес. Обговорили условия, ударили по рукам. Я еще в отпуске. Подпись под контрактом должен поставить по возвращении. И тут во время отдыха звонит Александр Николаевич Хацкевич. Спрашивает, хочу ли я в «Динамо» (Киев). Конечно, хочу! Неудобно перед «Зарей» вышло.