На Донбассе ранен боец ВСУ

Один украинский военнослужащий пострадал в результате обстрела боевиков на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов ранен один военнослужащий ВСУ, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:30 сегодня, 8 ноября, российско-оккупационные войска открывали огонь дважды в Луганском направлении. (...)По имеющейся информации, в течение текущих суток ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказал спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в Киеве.

Так, после часа ночи противник из автоматических гранатометов обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

Кроме того, возле н.п. Зайцево с 11 часов утра боевики длительное время вели огонь по украинским позициям из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.