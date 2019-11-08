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Разведение сил в Петровском перенесли

Разведение сил в Петровском перенесли
12:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Разведение сил в Петровском на Донбассе начнется в субботу, 9 ноября, в 12:00 по киевскому времени.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе при участи представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) приняли решение о разведении сил и средств в Петровском 9 ноября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Трёхсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, согласовала дату и время начала возобновленного отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского. Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 г, в 12:00 часов по Киевскому времени", - говорится в обнародованном на сайте ОБСЕ заявлении Сайдика, которое он сделал от имени ТКГ в пятницу.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках – №1 в районе пгт Станица Луганская и №2 в районе г.Золотое Луганской области. Украинская сторона ранее заявляла о готовности приступить к разведению сил на участке №3 Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение 7 суток.

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Утром 8 ноября командующий Операцией объединенных сил (ООС) Владимир Кравченко заявил, что украинская сторона готова приступить 8 ноября в 12:00 к разведению сил и средств на участке Богдановка-Петровское (Донецкая область) на линии разграничения при условии зеркальных действий.

"Эта дата определена с учетом последнего нарушения режима тишины на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года", - сказал Кравченко на брифинге в пятницу.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, Мартин Сайдик, ООС.
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