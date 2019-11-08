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Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных
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Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных

Разведение войск в Петровском: в штабе ООС заявляют о готовности украинских военных
09:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Сегодня, 8 ноября, в 12.00 начнется практический этап разведения войск в районе Богдановки и Петровского.

Вооруженные силы Украины готовы сегодня в 12.00 начать разведение сил и средств в районе Петровского, но от российских оккупантов подтверждения об их готовности к отводу пока нет.

Об этом на брифинге в городе Часов Яр Бахмутского района Донецкой области сказал командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

"Сегодня, 8 ноября, в 12.00 украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка - Петровское Донецкой области. Эта дата определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на этом участке, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 31 октября. Следовательно, семидневный режим тишины на участке разведения выдержан, и мы готовы выполнить условия по разведению сил и средств", - отметил Кравченко.

В штабе ООС заявляют о готовности начать разведение войск в районе Петровского

По его словам, об этом украинская сторона через Министерство иностранных дел сообщила ОБСЕ.

"Противоположная сторона - в настоящее время, к сожалению, - подтверждения нет, но вы все помните: понедельник, 4-е число, белая ракета ... Они 4-го числа были готовы, сегодня - не готовы. Выводы можно сделать однозначно", - сказал командующий ООС.

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Донбасс, Богдановка, Петровское, Разведение войск.
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