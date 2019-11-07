В штабе ООС заявляют о готовности начать разведение войск в районе Петровского

Новости Украины:В Штабе акцентировали внимание на том, что разведение должно быть синхронным и зеркальным в двустороннем порядке.

Вооруженные силы Украины готовы начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12.00.

Об этом сказал начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Завтра, 8 числа, планируется разведение. Украинская сторона сегодня через МИД сообщила ОБСЕ официально о том, что готова к началу практической фазы разведения сил и средств на участке № 3 в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка", - сказал Агеев.

По его словам, разведение планируется начать в 12.00 в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, украинская сторона намерена просигнализировать ракетой свою готовность к началу разведения.

"И так же ждать от противника подтверждения такой же ракетой о готовности к отводу", - уточнил он.

По словам начальника пресс-центра штаба ООС, это подтверждение должно быть осуществлено за 15 минут до 12.00, а затем начинается процесс разведения сил и средств.

Как сказал Агеев, определено количество военнослужащих и техники, которые будут отправляться на другие позиции, ранее уже оборудованные как в инженерном, так и в тактическом положении.

Кроме того, он сказал, что распространяется информация в социальных сетях, что противник якобы говорит о 9 ноября в качестве даты разведения. "Но мы действуем четко по требованиям, указанным в Минске. Мы заявили о том, что готовы к началу, и сегодня проходит седьмой день, и завтра, на восьмое число, готовимся к разведению сил и средств", - заявил Агеев.

Он уточнил, что разведение должно быть синхронным и зеркальным в двустороннем порядке.

"Если они не подтвердят готовность и не подтвердят фактически начало разведения, конечно, мы никуда не уйдем и останемся на своих позициях", - заверил Агеев.