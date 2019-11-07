Обострение на Донбассе: за сутки ранено четверо военных

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинские военнослужащие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в четверг утром.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов у Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов неподалеку Майского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и АГС.
"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрелы. Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям наших защитников из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Крымского, кроме РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.