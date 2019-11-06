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День в ООС: Четверо украинских бойцов ранены

День в ООС: Четверо украинских бойцов ранены
18:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины:На Донбассе в среду ранены четверо украинских военных.

Четверо украинских военнослужащих получили осколочные ранения на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сводке, опубликованной в среду вечером.

С полуночи боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Три обстрела по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", два - в районе оперативно-тактической группировки "Восток", при этом участки разведения сил и средств под огонь не попали.

В области разведения №2 в районе поселка Золотое-4 (г.Золотое Луганской области) продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Украинская сторона также готовится к разведению сил и средств на участке №3 (села Богдановка – Петровское Волновахского района Донецкой области); начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение 7 суток.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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