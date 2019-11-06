Минобороны: оккупанты минируют "серою зону"

Новости Украины:В Минобороны заявляют, что с начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ.

Российские оккупанты проводят минирование местности вдоль линии соприкосновения на Донбассе, включая районы так называемой "серой зоны".

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

По его словам, украинская разведка сообщает об активизации командованием российско-оккупационных войск мероприятий по инженерно-фортификационному оборудованию передовых позиций соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Так, с начала ноября выросла интенсивность проведения врагом инженерных работ, в том числе по минированию местности вдоль линии соприкосновения включая так называемую "серую зону".

"Вместе с тем увеличилось количество небоевых потерь личного состава оккупантов. 1 ноября военнослужащий одного из подразделений 1-го армейского корпуса получил тяжелые ранения в результате неосторожного обращения с противопехотной миной при ее установке. Командование противника принимает меры по сокрытию указанного инцидента", - отметил Праута.