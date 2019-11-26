Скачать
Вторник, 26.11.2019
Сенцов получил премию Сахарова
Сенцов получил премию Сахарова
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца
Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца

В Нацбанке рассказали, как новые банкноты повлияют на рост цен

В Нацбанке рассказали, как новые банкноты повлияют на рост цен
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ

С начала года объем наличных денег в обороте не вырос, а наоборот, сократился.

Ведение новых банкнот номиналами 50 и 200 гривень не приведет к ускорению инфляции, поскольку наличные деньги выпускаются в обмен на безналичные.

Об этом сообщил журналистам директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Национальный банк Украины не выпускает лишних напечатанных гривен, – сказал Зайвенко. - На инфляцию именно количество наличности не оказывает влияния, потому что наличность выпускается на замену безналичных денег".

По его словам, объем наличных денег в Украине, как правило, составляет около трети от безналичных денег, и Нацбанк перед каждым выпуском наличности в оборот определяет потребность в таком выпуске. Зайвенко подчеркнул, что за 10 месяцев объем наличных денег в обороте в Украине не вырос, а сократился на 2,5%. В том числе на 5,5% сократилось количество банкнот, в то время как количество монет выросло на 1,7%.

Как сообщалось, Национальный банк объявил о введении ряда новых банкнот и монет национальной валюты. В частности, с 20 декабря будут введены в оборот монеты номиналом 5 гривень и обновленные банкноты номиналом 50 гривень. В следующем году, с 25 февраля, Нацбанк выпустит в оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривень, а во втором квартале 2020 года - монеты номиналом 10 гривень. В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, а также монеты номиналом 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Инфляция, Рост цен, Новые банкноты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
02 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
03 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
04 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
05 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз
Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз
В Украине снизят цены на газ для населения
В Украине снизят цены на газ для населения
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь