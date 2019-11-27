Бетербиев рассказал о своих планах на будущее

Артур Бетербиев заявил, что бой с экс-чемпионом Сергеем Ковалевым его не интересует.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев заявил, что бой с экс-чемпионом Сергеем Ковалевым его не интересует.

Бетербиев теперь нацелен на поединки с Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

"Бой с Сергеем Ковалёвым? Честно говоря, я охочусь не за головами, а за поясами. Деньги тоже важная составляющая в моём деле. Но на первом месте всегда бой и титул. Поэтому поединок с Ковалёвым не так интересен. Он проиграл пояс WBO Саулю Альваресу. А титулом WBA владеет Дмитрий Бивол. Конечно, одного моего желания, чтобы биться с ними, мало. Но я уверен, придёт день, и мы сойдёмся с оставшимися чемпионами", - цитирует слова Бетербиева Российская газета.

Ранее Бетербиев заявил, что не горит желанием проводить еще один поединок с Александром Гвоздиком, которого победил в их первом поединке.